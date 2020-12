Gattuso: “Avere due risultati a disposizione può essere un’insidia per come siamo noi” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla vigilia della gara di Europa League contro la Real Sociedad, dopo aver parlato in conferenza questa mattina, il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky “Domani sarà un test importante, una gara da dentro o fuori. È il primo obiettivo della stagione contro una squadra forte che non perde da tantissimo tempo. Conosciamo l’importanza della partita. Bisognerà soffrire come accaduto a casa loro, dove siamo stati bravi e fortunati. Ci vuole un grandissimo Napoli per riuscire a passare il turno”. Avere due risultati a disposizione può essere un’insidia? “Per come siamo noi sì, non siamo abituati a difenderci per 90 minuti. Dobbiamo essere bravi a giocare il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla vigilia della gara di Europa League contro la Real Sociedad, dopo aver parlato in conferenza questa mattina, il tecnico del Napoli, Rino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky “Domani sarà un test importante, una gara da dentro o fuori. È il primo obiettivo della stagione contro una squadra forte che non perde da tantissimo tempo. Conosciamo l’importanza della partita. Bisognerà soffrireaccaduto a casa loro, dovestati bravi e fortunati. Ci vuole un grandissimo Napoli per riuscire a passare il turno”. Avere duepuò? “Pernoi sì, nonabituati a difenderci per 90 minuti. Dobbiamobravi a giocare il ...

