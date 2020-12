Gasperini: “Successo meritato, ci sono troppe persone che parlano e che scrivono” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Ajax:“Siamo stati veramente bravi, abbiamo disinnescato il potenziale offensivo dell’Ajax, squadra che segna sempre tanti gol. Difensivamente davvero abbiamo giocato benissimo, nel finale è arrivato questo gol, direi meritato.Secondo anno consecutivo agli ottavi? Sì, ma quest’anno avevamo due mostri sacri come Liverpool e Ajax nel girone, e abbiamo vinto sul loro campo.I problemi con Gomez? Io devo sentirmi libero di fare le mie scelte, lavoriamo per dare più soddisfazioni possibili alla società e ai tifosi. Il valore di Gomez è nella risposta che abbiamo dato stasera sul campo.Addio? Sarò qui finchè non mi cacciano via. Senza pubblico negli stadi ci sono troppe persone che ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Ajax:“Siamo stati veramente bravi, abbiamo disinnescato il potenziale offensivo dell’Ajax, squadra che segna sempre tanti gol. Difensivamente davvero abbiamo giocato benissimo, nel finale è arrivato questo gol, direi.Secondo anno consecutivo agli ottavi? Sì, ma quest’anno avevamo due mostri sacri come Liverpool e Ajax nel girone, e abbiamo vinto sul loro campo.I problemi con Gomez? Io devo sentirmi libero di fare le mie scelte, lavoriamo per dare più soddisfazioni possibili alla società e ai tifosi. Il valore di Gomez è nella risposta che abbiamo dato stasera sul campo.Addio? Sarò qui finchè non mi cacciano via. Senza pubblico negli stadi ciche ...

FredLuis64 : @EnricoTurcato eppure lo pensano in tanti: vai a Milano e chiedi in giro. poi mi auguro che l'Atalanta arrivi più i… - Romanito_21 : Due domande modalità Champions League: - Che è successo tra Gasperini e Gomez che si è addirittura parlato di dimis… - AlboGibba007 : Accendo Sky .... vedo che l' Atalanta ha vinto e passa il turno in Champions ..... Poi chiedono a Gasperini se rim… - alessio_morra : Non mi sembrava tanto felice #Gasperini nonostante il successo sull'#Ajax e il passaggio agli ottavi di… - dinopagano74 : Complimenti all' @Atalanta_BC! Non so cosa sia successo, ma Mister Gasperini, il Papu Gomez e tutta la squadra devo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini “Successo SNAI – Champions: Inter-Real, quote nerazzurre Atalanta, ad Anfield Road l'impresa vale 4,50 Fortune Italia