"Garanzia di stabilità". Massimo Galli fa anche l'analista politico, doppia sciagura: ci condanna al governo Conte (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ci mancava anche il Massimo Galli politologo. Il virologo del Sacco di Milano, prezzemolino in tv da che fu coronavirus, era ospite di Lilli Gruber nella puntata di Otto e Mezzo su La7 di mercoledì 9 dicembre, giornata infuocata per la politica col voto sul Mes, alla fine approvato sia alla Camera sia al Senato. E, insomma, il tema era prevalentemente politico. Tema su cui è stato interpellato proprio Galli, che ha detto la sua sull tensioni all'interno della maggioranza giallorosso, con le minacce di Matteo Renzi a Giuseppe Conte e la possibilità di una imminente crisi di governo. Eppure, Galli non dà credito alle voci relative alla crisi: "Più della metà dei parlamentari sparirebbe in caso di nuovo elezioni. Questa è la Garanzia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ci mancavailpolitologo. Il virologo del Sacco di Milano, prezzemolino in tv da che fu coronavirus, era ospite di Lilli Gruber nella puntata di Otto e Mezzo su La7 di mercoledì 9 dicembre, giornata infuocata per la politica col voto sul Mes, alla fine approvato sia alla Camera sia al Senato. E, insomma, il tema era prevalentemente. Tema su cui è stato interpellato proprio, che ha detto la sua sull tensioni all'interno della maggioranza giallorosso, con le minacce di Matteo Renzi a Giuseppee la possibilità di una imminente crisi di. Eppure,non dà credito alle voci relative alla crisi: "Più della metà dei parlamentari sparirebbe in caso di nuovo elezioni. Questa è ladi ...

La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo Galli commenta le tensioni all'interno della maggioranza in un momento così delicato p… - parloamestessa : RT @MrPigna91: #ottoemezzo 'più della metà dei parlamentari sparirebbe, se si andasse a votare adesso. E questa è una garanzia di stabi… - lucaforni76 : #ottoemezzo #Galli fa un commento politico che condivido pienamente! '#Mes in milanese significa metà, e metà dei… - MrPigna91 : #ottoemezzo 'più della metà dei parlamentari sparirebbe, se si andasse a votare adesso. E questa è una garanzia… - elenabram : IO è versione beta! che per chi ne sa qualcosa si coding non è certo garanzia di stabilità...sto cercando di regis… -

