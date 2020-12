Gara di schiaffi tra padre e figlio, ma il ragazzo esagera e uccide il genitore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un veterano dell’esercito britannico di 48 anni, Malcolm Chandler, è morto per uno scherzo finito in tragedia a Reading, nel Regno Unito. La vicenda risale al 12 aprile 2019. Non era la prima volta che l’uomo faceva la “Gara degli schiaffi” con il figlio Ewan ma quel giorno per il 48enne le conseguenze sono state tragiche. Secondo la ricostruzione di Metro.co.uk, tutto è iniziato il fuori dal nightclub Matchbox, a Reading. I testimoni raccontano che Chandler ha schiaffeggiato il figlio di 19 anni, Ewan, il quale invece di replicare ha preferito abbracciare il genitore. Il 48enne, tuttavia, ha insistito: “Bene, ma ora devi battere la tua punizione”, ha detto. Quando il ragazzo lo ha schiaffeggiato, il padre è caduto all’indietro, battendo la testa. Mentre il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un veterano dell’esercito britannico di 48 anni, Malcolm Chandler, è morto per uno scherzo finito in tragedia a Reading, nel Regno Unito. La vicenda risale al 12 aprile 2019. Non era la prima volta che l’uomo faceva la “degli” con ilEwan ma quel giorno per il 48enne le conseguenze sono state tragiche. Secondo la ricostruzione di Metro.co.uk, tutto è iniziato il fuori dal nightclub Matchbox, a Reading. I testimoni raccontano che Chandler ha schiaffeggiato ildi 19 anni, Ewan, il quale invece di replicare ha preferito abbracciare il. Il 48enne, tuttavia, ha insistito: “Bene, ma ora devi battere la tua punizione”, ha detto. Quando illo ha schiaffeggiato, ilè caduto all’indietro, battendo la testa. Mentre il ...

