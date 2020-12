Galli: «Non basta l’arrivo del vaccino per smettere di rispettare le regole, a cominciare da questo Natale» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «La seconda ondata ci è costata oltre 25 mila morti» e guardando più in là nel tempo, al periodo post natalizio, «c’è sempre il serio e fondato rischio» che i contagi tornino a salire, così come il numero di morti, a causa di una terza ondata di contagi da nuovo Coronavirus. Insomma, il professor Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, non lascia spazio né a equivoci, né a interpretazioni di sorta. Già, perché la curva potrebbe tornare a salire dopo le festività natalizie, malgrado le restrizioni introdotte dal Governo con il Dpcm di Natale del 3 dicembre. Misure che, a detta del professor Galli, sono la dimostrazione di come «il Governo non voglia ripetere l’errore estivo», anche se tra le righe dell’intervista a La Stampa, lascia intendere che se che fosse stato per lui, forse, le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «La seconda ondata ci è costata oltre 25 mila morti» e guardando più in là nel tempo, al periodo post natalizio, «c’è sempre il serio e fondato rischio» che i contagi tornino a salire, così come il numero di morti, a causa di una terza ondata di contagi da nuovo Coronavirus. Insomma, il professor Massimo, primario del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, non lascia spazio né a equivoci, né a interpretazioni di sorta. Già, perché la curva potrebbe tornare a salire dopo le festività natalizie, malgrado le restrizioni introdotte dal Governo con il Dpcm didel 3 dicembre. Misure che, a detta del professor, sono la dimostrazione di come «il Governo non voglia ripetere l’errore estivo», anche se tra le righe dell’intervista a La Stampa, lascia intendere che se che fosse stato per lui, forse, le ...

repubblica : Galli: ventimila morti in meno se l'estate non fosse stata così sfrenata - petergomezblog : Shopping di Natale, Cirio: “Assembramenti inaccettabili, non possiamo tornare all’estate”. Galli: “Con liberi tutti… - lofioramonti : Come immaginato, le scuole non sono così sicure come Ministero voleva far credere. Per scoprirlo è servito accesso… - DannoCam : RT @Open_gol: La diffusione dei contagi dipende innanzitutto dal comportamento di tutti. Lo ripete Massimo Galli che richiama al rispetto d… - Notiziedi_it : Galli: «Non basta l’arrivo del vaccino per smettere di rispettare le regole, a cominciare da questo Natale» -