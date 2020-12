Galleria Vittoria di Napoli: riapertura entro il 21 marzo 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Comune di Napoli: confronto in commissione Infrastrutture sul cantiere che riguarderà la Galleria Vittoria (la cui riapertura è prevista entro il 21 marzo 2021). Confronto oggi in commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone, sui tempi previsti per i lavori di messa in sicurezza della Galleria Vittoria, dopo che si era appreso di una riapertura prevista Leggi su 2anews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Comune di: confronto in commissione Infrastrutture sul cantiere che riguarderà la(la cuiè previstail 21). Confronto oggi in commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone, sui tempi previsti per i lavori di messa in sicurezza della, dopo che si era appreso di unaprevista

Paco539 : @NotizieFrance Qua si parla incuria e degrado, ed è una cosa assurda, ma io trovo deplorevole che la galleria V… - AntoninoPaolo : @demagistris Caro sindaco ci fa piacere sentire che intitola roba in giro per la città ma quando riaprite la galler… - dariocurcio5 : #Napoli La Galleria Vittoria riaprirà entro il 21 marzo 2021. Ieri, in Commissione Infrastrutture, presieduta da Ni… - zazoomblog : Napoli la Galleria Vittoria non aprirà prima del 21 marzo - #Napoli #Galleria #Vittoria #aprirà -

Ultime Notizie dalla rete : Galleria Vittoria Galleria Vittoria chiusa e caos traffico a Napoli, il Comune: “Riapre entro marzo” Fanpage.it L’albero di Natale Swarovski accende un nuovo futuro luminoso per Milano

Per il settimo anno Swarovski celebra le feste con il suo albero di Natale in galleria Vittorio Emanuele nel cuore di Milano ...

Maltempo e Galleria Vittoria chiusa, è caos traffico a Napoli

Caos traffico questa mattina a Napoli, da Fuorigrotta al Lungomare, a causa della concomitanza del maltempo, con una bomba d'acqua e grandine che si è abbattuta sulla città, e della chiusura della Ga ...

Per il settimo anno Swarovski celebra le feste con il suo albero di Natale in galleria Vittorio Emanuele nel cuore di Milano ...Caos traffico questa mattina a Napoli, da Fuorigrotta al Lungomare, a causa della concomitanza del maltempo, con una bomba d'acqua e grandine che si è abbattuta sulla città, e della chiusura della Ga ...