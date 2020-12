Fucile clandestino di interesse storico | illegalmente detenuto da un 50enne | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPaternopoli (Av) – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Avellino, i Carabinieri della Compagnia di Montella stanno effettuando una serie di perquisizioni per la ricerca di armi, munizioni e materiale esplodente. In tale contesto, è statoun, ritenuto responsabile dei reati di “Detenzione di arma clandestina” e “Ricettazione”. Nello specifico, a seguito di una corposa attività informativa, i Carabinieri della Stazione di Paternopoli hanno individuato nell’abitazione del predetto un possibile obiettivo di. Quando gli operanti sono entrati in casa per eseguire la perquisizione, hanno subito individuato undi...