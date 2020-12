Frattamaggiore | il sindaco sospende le attività didattiche in presenza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ildi, Marco Antonio Del Prete, ha sospeso leinfino al 22 dicembre. “Come avevo già preannunciato – si legge sul profilo Facebook del-, con l’ordinanza n°135 del 7 dicembre ho prorogato la sospensione delleinfino al 22 dicembre. É stata una decisione sicuramente non facile e spero davvero che sia l’ultima, soprattutto per i nostri ragazzi. Ma considerata l’evoluzione dei contagi nella nostra città, ho ritenuto di adottare questa ulteriore misura precauzionale a tutela della salute di tutti. Nel dover trovare il giusto bilanciamento dei diritti all’istruzione e alla salute, ...

Ultime Notizie dalla rete : Frattamaggiore sindaco

anteprima24.it

GIUGLIANO – Con l’innesto di ulteriori due componenti si completa la Giunta comunale di Giugliano che affiancherà il neo sindaco Nicola Pirozzi. Ad entrare in squadra sono Luigi Grimaldi e Rachele Sma ...Frattamaggiore. Biagio Chiariello, classe ‘74, già attivo in territori complessi come quello di Sant’Antimo, Calvizzano ed Arzano, questi ultimi gestiti da triade commissariali, tornerà alla direzione ...