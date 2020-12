Fratelli Bianchi, già indagati per la morte di Willy, “spacciavano durante il lockdown” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando arrivavano le forze dell’ordine, gli abitanti del luogo avvisavano i pusher in modo che si nascondessero, ponendo momentaneamente fine allo spaccio di droga, fino a che le auto non andavano via. Ciò avveniva durante il lockdown, come emerso dalle indagini che hanno portato all’arresto dei Fratelli Gabriele e Marco Bianchi, già in carcere perché L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando arrivavano le forze dell’ordine, gli abitanti del luogo avvisavano i pusher in modo che si nascondessero, ponendo momentaneamente fine allo spaccio di droga, fino a che le auto non andavano via. Ciò avvenivail lockdown, come emerso dalle indagini che hanno portato all’arresto deiGabriele e Marco, già in carcere perché L'articolo proviene da Inews.it.

