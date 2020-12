"Frasi razziste". Psg e Basaksehir se ne vanno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il quarto uomo Coltescu avrebbe detto "negro" all'assistente del tecnico turco: squadre via dal campo al 13'. Il match riprende oggi Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il quarto uomo Coltescu avrebbe detto "negro" all'assistente del tecnico turco: squadre via dal campo al 13'. Il match riprende oggi

