Frase razzista durante Psg-Basaksehir, Adinolfi difende il quarto uomo: “Il politicamente corretto è una dittatura che miete vittime” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Frase razzista durante Psg-Basaksehir: Adinolfi difende il quarto uomo Non si placano le polemiche sulla presunta Frase razzista che Sebastian Coltescu, il quarto uomo della partita di Champions League Psg-Basaksehir, avrebbe pronunciato all’indirizzo del vice allenatore della squadra turca. Se numerosi commentatori e utenti hanno condannato le parole di Coltescu, vi sono anche diverse persone che si sono schierate dalla parte del quarto uomo con la motivazione che il termine “negru” in romeno significa nero e non avrebbe alcun significato dispregiativo. Tra questi c’è anche il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinfolfi, che sul ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020)Psg-ilNon si placano le polemiche sulla presuntache Sebastian Coltescu, ildella partita di Champions League Psg-, avrebbe pronunciato all’indirizzo del vice allenatore della squadra turca. Se numerosi commentatori e utenti hanno condannato le parole di Coltescu, vi sono anche diverse persone che si sono schierate dalla parte delcon la motivazione che il termine “negru” in romeno significa nero e non avrebbe alcun significato dispregiativo. Tra questi c’è anche il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinfolfi, che sul ...

ZZiliani : Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti ant… - ZZiliani : Se entrambe le squadre abbandonano il campo per una frase razzista pronunciata dal quarto uomo, che succede? In Ita… - MediasetTgcom24 : Champions, frase razzista dell'arbitro: a Parigi squadre lasciano campo #PSGIBFK - lancini1996 : RT @quieto62: Per ora la ricostruzione migliore sembra (dubitativo) 'frase percepita come razzista in ottima fede da Webo', diverso da 'fra… - napolipiucom : RT @ZZiliani: Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti antirazzisti… -