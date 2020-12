Frase razzista del quarto uomo: Psg e Basaksehir lasciano il campo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Frase razzista del quarto uomo: Psg-Basaksehir sospesa Clamoroso in Champions League. Ieri sera, 8 dicembre 2020, la sfida tra Paris Saint Germain e Istanbul Basaksehir è stata interrotta dopo appena 13 minuti dal calcio d’inizio a causa di una Frase razzista. Protagonista, in negativo, il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu. Ad accusarlo uno dei vice dell’allenatore turco Buruk che, una volta andato su tutte le furie, è stato espulso. La partita è stata quindi sospesa e dopo 8 minuti di discussioni le due squadre e i rispettivi staff hanno deciso di abbandonare il campo. Poi la decisione di finirla e qui e rimandare il match alla giornata di oggi, 9 dicembre. Calcio d’inizio alle 18,55. Ma cosa ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020)del: Psg-sospesa Clamoroso in Champions League. Ieri sera, 8 dicembre 2020, la sfida tra Paris Saint Germain e Istanbulè stata interrotta dopo appena 13 minuti dal calcio d’inizio a causa di una. Protagonista, in negativo, il, il romeno Sebastian Coltescu. Ad accusarlo uno dei vice dell’allenatore turco Buruk che, una volta andato su tutte le furie, è stato espulso. La partita è stata quindi sospesa e dopo 8 minuti di discussioni le due squadre e i rispettivi staff hanno deciso di abbandonare il. Poi la decisione di finirla e qui e rimandare il match alla giornata di oggi, 9 dicembre. Calcio d’inizio alle 18,55. Ma cosa ...

