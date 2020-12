Frase razzista del quarto uomo, arbitri rumeni affermano di essere stati chiamati zingari da Vebo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono stati resi noti nuovi dettagli sullo scandalo razzista nella partita del 6 ° turno della fase a gironi di Champions League tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir. L'incontro è stato interrotto ieri all'inizio quando il quarto uomo avrebbe dato del "negru" (nero) all'assistente tecnico Achille Webo, per indicarlo all'arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste. I calciatori turchi e poi quelli francesi hanno abbandonato il terreno di gioco indignati. Ma emergono particolari dalla Romania: chi ha detto "negru" a Vebo non era il quarto uomo Sebastian Coltescu, ma l'assistente dell'arbitro Octavian Chavre. Gli arbitri rumeni hanno affermato ai commissari Uefa che il vice allenatore del club turo li ha ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sonoresi noti nuovi dettagli sullo scandalonella partita del 6 ° turno della fase a gironi di Champions League tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir. L'incontro è stato interrotto ieri all'inizio quando ilavrebbe dato del "negru" (nero) all'assistente tecnico Achille Webo, per indicarlo all'arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste. I calciatori turchi e poi quelli francesi hanno abbandonato il terreno di gioco indignati. Ma emergono particolari dalla Romania: chi ha detto "negru" anon era ilSebastian Coltescu, ma l'assistente dell'arbitro Octavian Chavre. Glihanno affermato ai commissari Uefa che il vice allenatore del club turo li ha ...

ZZiliani : Se entrambe le squadre abbandonano il campo per una frase razzista pronunciata dal quarto uomo, che succede? In Ita… - MediasetTgcom24 : Champions, frase razzista dell'arbitro: a Parigi squadre lasciano campo #PSGIBFK - fanpage : #Champions La scena è clamorosa, #PSG e #Istanbul abbandonano il campo dopo la frase razzista - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Psg-Basaksehir sospesa per una frase razzista, l'ex arbitro Mazzoleni: 'Errore grave e deprecabile, chi… - ItaSportPress : Frase razzista del quarto uomo, arbitri rumeni affermano di essere stati chiamati zingari da Vebo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Frase razzista Non è razzismo dire sul treno che gli extracomunitari sono asociali che vivono di sussidi Il Sole 24 ORE Champions, insulto razzista del quarto uomo. Questione diventa un caso internazionale

La frase discriminatoria ("negro da espellere") allo stadio Parco dei Principi durante Paris Saint Germain-Basaksehir: gara sospesa e rinviata a oggi. Inutile la mediazione dei delegati Uefa ...

Champions, Psg-Basaksehir: cambia l'arbitro, è olandese. L'Uefa apre inchiesta

Riprende alle 18.55 la gara sospesa: la confederazione europea designa Makkelie. Pressioni di Erdogan per far lasciare il campo ai giocatori turchi. La ...

La frase discriminatoria ("negro da espellere") allo stadio Parco dei Principi durante Paris Saint Germain-Basaksehir: gara sospesa e rinviata a oggi. Inutile la mediazione dei delegati Uefa ...Riprende alle 18.55 la gara sospesa: la confederazione europea designa Makkelie. Pressioni di Erdogan per far lasciare il campo ai giocatori turchi. La ...