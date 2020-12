Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma | “Il padre non l’ha abbandonata”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ex diha svelato la verità sul suo rapporto con il, ecco cosa ha dettosu Instagramnelle ultime ore si è scagliato ancora una voltal’ex fidanzata, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Lasta cercando di mettersi a nudo nella casa più spiata d’Italia per farsi conoscere meglio dal pubblico. Più volte si è lasciata sfuggire dettagli sul suo difficile passato, soprattutto sul complicato rapporto che ha con ilha più volte accusato ildi ...

