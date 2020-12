“Forza Vicenza”, l’arbitro Orsato finisce nella bufera (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un’intervista dell’arbitro Orsato sta facendo molto discutere. Si tratta di un direttore di gara internazionale, uno dei migliori in circolazione e che ha diretto l’ultima finale di Champions League fra Bayern Monaco e Psg. E’ stato ospite della trasmissione Rigorosamente Calcio, su Tva Vicenza e ha confessato la fede proprio per i colori biancorossi. Orsato tifa Vicenza Photo by Emilio Andreoli/Getty Imagesl’arbitro Orsato conferma la sua fede calcistica: “esasperatamente lo seguo il Vicenza, ieri sera guardavo la partita poi stamattina mi sono sentito con un messaggio con Gianni Grazioli e anche ieri sera speravo arrivassero ‘sti tre punti benedetti'”. Poi Orsato entra proprio nel dettaglio: “Speriamo ci sia un’inversione nei risultati e che Di Carlo possa portare la squadra sempre ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un’intervista delsta facendo molto discutere. Si tratta di un direttore di gara internazionale, uno dei migliori in circolazione e che ha diretto l’ultima finale di Champions League fra Bayern Monaco e Psg. E’ stato ospite della trasmissione Rigorosamente Calcio, su Tva Vicenza e ha confessato la fede proprio per i colori biancorossi.tifa Vicenza Photo by Emilio Andreoli/Getty Imagesconferma la sua fede calcistica: “esasperatamente lo seguo il Vicenza, ieri sera guardavo la partita poi stamattina mi sono sentito con un messaggio con Gianni Grazioli e anche ieri sera speravo arrivassero ‘sti tre punti benedetti'”. Poientra proprio nel dettaglio: “Speriamo ci sia un’inversione nei risultati e che Di Carlo possa portare la squadra sempre ...

