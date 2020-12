Formazioni ufficiali Inter-Shakhtar Donetsk | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ledi-Shakthar, sfida dell’ultima giornata del gruppo B di. I padroni di casa devono vincere e sperare nel risultato di Madrid per accedere agli ottavi di finale della competizione. Tutt’altro che scontato però il risultato della vigilia con gli ucraini che dopo aver battuto il Real vogliono giocarsi le proprie chance. Di seguito le scelte di Antonio Conte e Luis Castro per il match in programma alle ore 21.00 di mercoledì 9 dicembre.: IN ATTESA: IN ATTESA SportFace.