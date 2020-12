Fontana annuncia: “da domenica la Lombardia cambia colore!” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Presidente della Regione Lombardia ha annunciato che da domenica tutto il territorio lombardo diventerà zona gialla. Dopo aver annunciato di aver parlato questa mattina con il Ministro Speranza, Attilio Fontana comunica alla stampa che da domenica la Lombardia diverrà zona gialla. “Come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale per entrare in vigore domenica“ La decisione sembra essere stata presa data la netta diminuzione dei contagiati nella regione, ma anche della diminuzione delle terapie intensive, dato l’eccelso comportamento dei lombardi durante questa emergenza sanitaria. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, incredibile Fontana: accordo con chi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Presidente della Regionehato che datutto il territorio lombardo diventerà zona gialla. Dopo averto di aver parlato questa mattina con il Ministro Speranza, Attiliocomunica alla stampa che daladiverrà zona gialla. “Come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale per entrare in vigore“ La decisione sembra essere stata presa data la netta diminuzione dei contagiati nella regione, ma anche della diminuzione delle terapie intensive, dato l’eccelso comportamento dei lombardi durante questa emergenza sanitaria. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, incredibile: accordo con chi ...

