Fonseca | “Perché le squadre di Europa League non possono giocare di lunedì?”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Cska Sofia. Ha commentato le critiche a Pellegrini, difendendo il giocatore, come già aveva fatto Fienga nei giorni scorsi. "Ho fiducia che sarà pronto per giocare a Bologna. Lorenzo ha giocato benissimo contro il Sassuolo, ho parlato con lui e sa cosa penso. Deve rimanere concentrato e continuare a giocare bene come sta facendo. Le altre cose non sono importanti, l'importante è che resti concentrato. Le critiche ci stanno, ma è difficile capirle su un giocatore romano e romanista, che dà sempre tutto per la squadra, che vive la Roma in modo diverso. È un esempio, è uno dei capitani. E' difficile comprendere perché manca la sensibilità per capire quanto Pellegrini lavora per la ..."

