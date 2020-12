Fondo nuove competenze | già 4 milioni di ore di formazione per i lavoratori

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per aiutare le imprese e iad affrontare la crisi causata dal Covid-19, nei mesi scorsi, come Ministro del Lavoro, ho messo in campo il, uno strumento che va con decisione nella direzione delle politiche attive, dellae della crescita dei. A circa un mese dal suo avvio, sono già 46mila iche beneficeranno del, per un totale di 4e 166mila ore di lavoro che verranno convertite in. E tutto questo senza costi per le aziende coinvolte e a parità di salario per i. È lo Stato, infatti, che se ne fa carico. Quelli che abbiamo di fronte sono dati incoraggianti, che ci raccontano come le aziende – sull’intero ...