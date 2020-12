Focus sugli ETF 9 dicembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Salgono sul podio della settimana l’ETF di Amundi, che consente di ottenere, con un’unica transazione, un’esposizione a circa 100 titoli del settore energetico a livello mondiale, e l’ETF di Deutsche Bank, esposto sulle principali società operanti in ciascun settore economico nel mercato brasiliano. Registrano una performance negativa l’ETF di Ishares, composto dalle maggiori società cinesi quotate sulla Borsa di Hong Kong, e l’ETF gestito da Deutsche Bank, concepito per riflettere l’andamento delle società più capitalizzate della Cina. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l’ETF di Ishares, composto da società di mercati emergenti e sviluppati dei settori associati alla sicurezza digitale, e l’ETF controllato da Lyxor, rappresentativo della performance prodotta dalle principali multinazionali. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l’ETF ...