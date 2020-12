Fiumicino, aggiornamento Covid: oggi 19 nuovi casi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Continua a crescere il dato relativo ai positivi nel nostro territorio, che regolarmente mi fornisce la Asl Rm3. oggi le persone contagiate da coronavirus ammontano a 353, 19 più di ieri”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “I nuovi positivi rispetto a ieri – prosegue – sono 23, a fronte di 4 guariti. Continua a crescere anche il numero di donne contagiate, oggi 193, mentre 160 sono gli uomini. L’età media è di 40 anni e il rapporto tra numero di positivi e popolazione è pari allo 0,43%. Infine resta alta la percentuale di contagi tra Isola sacra e Fiumicino, ben il 67% del totale”. “Al cospetto di questi dati – conclude Montino – non posso che rinnovare il mio appello alla massima attenzione: cerchiamo di evitare tutte le possibili situazioni di contagio, rispettando con scrupolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Continua a crescere il dato relativo ai positivi nel nostro territorio, che regolarmente mi fornisce la Asl Rm3.le persone contagiate da coronavirus ammontano a 353, 19 più di ieri”. Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. “Ipositivi rispetto a ieri – prosegue – sono 23, a fronte di 4 guariti. Continua a crescere anche il numero di donne contagiate,193, mentre 160 sono gli uomini. L’età media è di 40 anni e il rapporto tra numero di positivi e popolazione è pari allo 0,43%. Infine resta alta la percentuale di contagi tra Isola sacra e, ben il 67% del totale”. “Al cospetto di questi dati – conclude Montino – non posso che rinnovare il mio appello alla massima attenzione: cerchiamo di evitare tutte le possibili situazioni di contagio, rispettando con scrupolo ...

CorriereCitta : Fiumicino, aggiornamento Covid: oggi 19 nuovi casi - giuliog : RT @rep_roma: Roma, atterrato a Fiumicino il primo volo Covid-tested da New York: nessun positivo tra i passeggeri [di Salvatore Giuffrida]… - rep_roma : Roma, atterrato a Fiumicino il primo volo Covid-tested da New York: nessun positivo tra i passeggeri [di Salvatore… - rep_roma : Roma, atterrato a Fiumicino il primo volo Covid-tested da New York: nessun positivo tra i passeggeri [di Salvatore… - rep_roma : Roma, atterrato a Fiumicino il primo volo Covid-tested da New York: nessun positivo tra i passeggeri [di Salvatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino aggiornamento Fiumicino, aggiornamento Covid: oggi 19 nuovi casi Il Corriere della Città Roma, primo volo Covid tested da New York è atterrato a Fiumicino

Poco prima delle 8 è atterrato all'aeroporto di Fiumicino da New York il primo dei tre voli settimanali Alitalia Covid-tested da e per il "John Fitzgerald Kennedy". I voli sono programmati in via sper ...

Maltempo, a Roma 48 ore di pioggia: voragini, alberi in strada e allagamenti

Circa 250 interventi per il maltempo nel weekend. Voragini, allagamenti e alberi caduti in strada gli interventi che hanno effettuato vigili del fuoco, volontari della protezione civile ed agenti dell ...

Poco prima delle 8 è atterrato all'aeroporto di Fiumicino da New York il primo dei tre voli settimanali Alitalia Covid-tested da e per il "John Fitzgerald Kennedy". I voli sono programmati in via sper ...Circa 250 interventi per il maltempo nel weekend. Voragini, allagamenti e alberi caduti in strada gli interventi che hanno effettuato vigili del fuoco, volontari della protezione civile ed agenti dell ...