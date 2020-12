Fisco | Gasparri | ' naufraga ennesima app del governo di incapaci'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Dopo la precoce scomparsa della app Immuni, fallimento troppo presto dimenticato,anche la app IO per il cashback. In giornata dedicherò l'appa unindecoroso, affinché ognuno giudichi questi sprovveduti". Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Gasparri

Secolo d'Italia

In giornata dedicherò l'app Incapaci a un governo indecoroso, affinché ognuno giudichi questi sprovveduti". Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.Dopo la "precoce scomparsa della app Immuni, fallimento troppo presto dimenticato, naufraga anche la app Io per il Cashback. In ...