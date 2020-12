Firenze: Taxi offrono tariffa unica di 10 euro per andare in centro, fino al 31 gennaio 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I posteggi da cui si potrà prendere il Taxi per raggiungere il centro cittadino sono quelli di viale Mazzini, piazza Beccaria, piazza Ferrucci, piazza San Jacopino, stazione Leopolda, piazza della Libertà, piazzale Donatello, piazza Pier Vettori, piazzale Donatello, Parterre Leggi su firenzepost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I posteggi da cui si potrà prendere ilper raggiungere ilcittadino sono quelli di viale Mazzini, piazza Beccaria, piazza Ferrucci, piazza San Jacopino, stazione Leopolda, piazza della Libertà, piazzale Donatello, piazza Pier Vettori, piazzale Donatello, Parterre

