Fiorentina: Pedro riscattato dal Flamengo per 14 milioni di euro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante Pedro. Lo ha ufficializzato la Fiorentina attraverso i propri canali. Quindi il giocatore brasiliano arrivato nell'estate 2019 a Firenze dalla Fluminense non tornerà a vestire la maglia viola: impiegato solo una manciata di minuti nel corso della sua breve esperienza nel calcio italiano

