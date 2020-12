Fiorentina | Castrovilli si sfoga | «In campo do tutto | non accetto insulti a chi mi sta vicino» – FOTO

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gaetanosi èto sui social dopo le recenti critiche Gaetano, numero 10 della, con una storia sul suo profilo Instagram ha risposto alle critiche arrivate nei suoi confronti. «Suldo sempreme stesso per la maglia, finché ne ho, nonostante, fino all’ultima goccia di sudore.le critiche di tutti, ma non tollero affatto glia chi mi sta, anche se di pochi leoni (o c*******i?) da tastiera. Non andate oltre». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : FLASH – Fiorentina, infortunio per Castrovilli: fuori contro il Genoa, cambio obbligato - infoitsport : Fiorentina, la prima diagnosi sull’infortunio che ha fermato Castrovilli - infoitsport : Fiorentina, Castrovilli e il cambio obbligato di ieri: cosa c'è dietro - infoitsport : Fiorentina, forte contusione per Castrovilli: le ultime e il suo sfogo sui social - infoitsport : Castrovilli, che botta contro il Genoa! Le condizioni del centrocampista della Fiorentina alle prese con qualche pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Castrovilli

Gaetano Castrovilli, numero 10 della Fiorentina, con una storia sul suo profilo Instagram ha risposto alle critiche arrivate nei suoi confronti. «Sul campo do sempre tutto me stesso per la maglia, fin ...Sembrava fosse solo una botta, ma alla ripresa il centrocampista non si è allenato con i compagni Sembrava solo una botta quella subita alla coscia lunedì contro il Genoa, ma il centrocampista della F ...