Fiorentina, Castrovilli si sfoga: “Accetto critiche ma non tollero gli insulti” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Accetto le critiche di tutti ma non tollero affatto gli insulti a chi mi sta vicino, anche se di pochi leoni (o c*****i) da tastiera. Non andate oltre”. Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, si sfoga così su Instagram puntando il dito contro chi nel corso degli ultimi giorni ha insultato la squadra viola dinnanzi ai risultati insoddisfacenti in avvio di stagione. “Sul campo do sempre tutto me stesso per la maglia, finché ne ho, nonostante tutto, fino all’ultima goccia di sudore” ha aggiunto Castrovilli. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ledi tutti ma nonaffatto gli insulti a chi mi sta vicino, anche se di pochi leoni (o c*****i) da tastiera. Non andate oltre”. Gaetano, centrocampista della, sicosì su Instagram puntando il dito contro chi nel corso degli ultimi giorni ha insultato la squadra viola dinnanzi ai risultati insoddisfacenti in avvio di stagione. “Sul campo do sempre tutto me stesso per la maglia, finché ne ho, nonostante tutto, fino all’ultima goccia di sudore” ha aggiunto. SportFace.

