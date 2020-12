Fiocco rosa per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi: il nome scelto per la figlia è davvero originale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Chi non ha assistito ad un parto non può capire il valore della vita. La mamma è stata una vera guerriera, l’ostetrica stupenda, la nostra bimba una meraviglia ed io non sono svenuto. Benvenuta Téana, adesso la nostra vita sei tu!!”. Così l’ex naufrago e “quasi vincitore” (si classificò al secondo posto) dell’Isola dei Famosi annuncia su Instagram la nascita della figlia. Dopo dieci anni di matrimonio lui e la moglie sono diventati genitori per la prima volta: è nata nelle scorse ore una bellissima bambina di nome Téana che il modello mostra subito ai fan. L’arrivo della figlia era stato annunciato a settembre, sempre sui social, e adesso appena diventato papà non può fare a meno di condividere il suo entusiasmo, oltre che le prime immagini della piccola. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Chi non ha assistito ad un parto non può capire il valore della vita. La mamma è stata una vera guerriera, l’ostetrica stupenda, la nostra bimba una meraviglia ed io non sono svenuto. Benvenuta Téana, adesso la nostra vita sei tu!!”. Cosìe “quasi vincitore” (si classificò al secondo posto)deiannuncia su Instagram la nascita della. Dopo dieci anni di matrimonio lui e la moglie sono diventati genitori per la prima volta: è nata nelle scorse ore una bellissima bambina diTéana che il modello mostra subito ai fan. L’arrivo dellaera stato annunciato a settembre, sempre sui social, e adesso appena diventato papà non può fare a meno di condividere il suo entusiasmo, oltre che le prime immagini della piccola. (Continua ...

