Fiocco rosa per Gallinari, il giocatore degli Atlanta Hawks (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È nata Anastasia, la figlia di Danilo Gallinari, avuta dalla compagna Eleonora Boi. Danilo Gallinari è diventato papà: è nata Anastasia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È nata Anastasia, la figlia di Danilo, avuta dalla compagna Eleonora Boi. Daniloè diventato papà: è nata Anastasia su Notizie.it.

Italbasket : ?? Fiocco rosa in casa Gallinari È nata la piccola Anastasia! Tanti auguri a papà Danilo e mamma Eleonora! ?? - acmilan : There's a new arrival in Kessie's family, welcome Inayah! ?? Fiocco rosa in casa Kessie: benvenuta Inayah! ?? - Bea_bebu99 : RT @SkySportNBA: NBA, fiocco rosa per Danilo Gallinari ed Eleonora Boi: è nata la figlia Anastasia #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : NBA, fiocco rosa per Danilo Gallinari ed Eleonora Boi: è nata la figlia Anastasia #SkyNBA #NBA - UgoBaroni : RT @Italbasket: ?? Fiocco rosa in casa Gallinari È nata la piccola Anastasia! Tanti auguri a papà Danilo e mamma Eleonora! ?? -