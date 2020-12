“Fino a marzo bar e ristoranti chiusi alle 18 e coprifuoco alle 22”. Covid, la linea dura della regione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel Lazio è linea dura nel contrasto al Coronavirus. Almeno stando alle parole dell’assessore regionale alla sanità Alessio Damato che ha rilasciato un’intervista al Messaggero. Secondo quanto ha dichiarato l’assessore ci vorranno tre mesi prima di pensare a un allentamento delle misure. L’obiettivo è cercare di far scendere l’indice Rt a 0,5 entro il mese di gennaio e con le festività che stanno per iniziare non è traguardo facile da raggiungere. Pertanto è necessaria tanta pazienza e soprattutto bisognerà continuare a seguire le regole del distanziamento, del lavaggio delle mani e dell’uso della mascherina. Anche perché se le persone dovessero tornare a spostarsi come in estate, la terza ondata sarà una certezza, non una probabilità. Nel Lazio ci sono 1500 casi al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel Lazio ènel contrasto al Coronavirus. Almeno standoparole dell’assessore regionale alla sanità Alessio Damato che ha rilasciato un’intervista al Messaggero. Secondo quanto ha dichiarato l’assessore ci vorranno tre mesi prima di pensare a unntamento delle misure. L’obiettivo è cercare di far scendere l’indice Rt a 0,5 entro il mese di gennaio e con le festività che stanno per iniziare non è traguardo facile da raggiungere. Pertanto è necessaria tanta pazienza e soprattutto bisognerà continuare a seguire le regole del distanziamento, del lavaggio delle mani e dell’usomascherina. Anche perché se le persone dovessero tornare a spostarsi come in estate, la terza ondata sarà una certezza, non una probabilità. Nel Lazio ci sono 1500 casi al ...

