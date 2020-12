Film Stasera in Tv – Euforia – Trailer, Dove vederlo ed orario (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stasera in tv il Film Euforia. Produzione statunitense del 2018 per la regia di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari. Il Film è stato presentato in concorso nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes il 15 maggio 2018, e ha raccolto e otto candidature al David di Donatello, senza tuttavia vincere alcuna statuetta. Si tratta della seconda opera di Valeria Golino, dopo Miele del 2013. Euforia – Trama Matteo (Riccardo Scamarcio), è un esuberante imprenditore di successo, apertamente omossessuale, ed unico depositario di un triste segreto: l’inarrestabile evoluzione del tumore al cervello di suo fratello maggiore Ettore (Valerio Mastandrea), taciturno insegnante con un figlio e con un matrimonio fallito alle spalle. Per sfuggire al dolore e alla paura, ... Leggi su giornal (Di mercoledì 9 dicembre 2020)in tv il. Produzione statunitense del 2018 per la regia di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari. Ilè stato presentato in concorso nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes il 15 maggio 2018, e ha raccolto e otto candidature al David di Donatello, senza tuttavia vincere alcuna statuetta. Si tratta della seconda opera di Valeria Golino, dopo Miele del 2013.– Trama Matteo (Riccardo Scamarcio), è un esuberante imprenditore di successo, apertamente omossessuale, ed unico depositario di un triste segreto: l’inarrestabile evoluzione del tumore al cervello di suo fratello maggiore Ettore (Valerio Mastandrea), taciturno insegnante con un figlio e con un matrimonio fallito alle spalle. Per sfuggire al dolore e alla paura, ...

beltempotv2000 : RT @tv2000docfilm: #Iragazzidelparadiso (Children of heaven) è un film di #MajidMajidi del 1997. Fu nominato all’Oscar al miglior film str… - SToscano1986 : RT @OfficialTot1: Amore guardiamo un film stasera? E poi: Questo non mi piace Questo non fa ridere Questo è stupido Ecco questo magari E do… - michyninna : @BethSpg Esatto ad ora credo che bisogna accontentarsi di questo, non vedo l'ora di struggermi stasera non so sarà… - proftv2000 : RT @tv2000docfilm: #Iragazzidelparadiso (Children of heaven) è un film di #MajidMajidi del 1997. Fu nominato all’Oscar al miglior film str… - rpinci : RT @tv2000docfilm: #Iragazzidelparadiso (Children of heaven) è un film di #MajidMajidi del 1997. Fu nominato all’Oscar al miglior film str… -

Ultime Notizie dalla rete : Film Stasera Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 9 dicembre Sky Tg24 Perché ‘Immaturi – Il viaggio’ con Raoul Bova è il film da vedere stasera in tv

Sequel di successo di una commedia di successo, stasera in tv su Cine 34 alle 21 c'è Immaturi - Il viaggio, con Roaul Bova e tante altre star ...

Stasera in tv: ecco “A casa con i suoi” con Matthew McConaughey

Stasera in tv l'imperdibile commedia "A casa con i suoi" che vede protagonisti Jessica Parker e Matthew McConaughey ...

Sequel di successo di una commedia di successo, stasera in tv su Cine 34 alle 21 c'è Immaturi - Il viaggio, con Roaul Bova e tante altre star ...Stasera in tv l'imperdibile commedia "A casa con i suoi" che vede protagonisti Jessica Parker e Matthew McConaughey ...