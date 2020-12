FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X/S sembra peggiore di FIFA 17 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) EA ha affermato sin dal lancio di FIFA 21 che la grafica di nuova generazione sarebbe stata sorprendente, ma gli screenshot pubblicati in rete mostrano che la cosiddetta grafica next-gen di FIFA 21 sembra tutt'altro che fantastica e, in effetti, sembra peggiore di quella di FIFA 17. Le accuse arrivano da un fan di FIFA che ha riportato due screenshot come confronto su Twitter. Gli screenshot mostrano i due titoli nella stessa area, il centro del campo, e le differenze sono abbastanza evidenti. Soprattutto per quanto riguarda il campo. Mentre nello screenshot di FIFA 17 il campo è lussureggiante e verde con i colori dell'erba vivi, il campo di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) EA ha affermato sin dal lancio di21 che la grafica di nuova generazione sarebbe stata sorprendente, ma gli screenshot pubblicati in rete mostrano che la cosiddetta grafica next-gen di21tutt'altro che fantastica e, in effetti,di quella di17. Le accuse arrivano da un fan diche ha riportato due screenshot come confronto su Twitter. Gli screenshot mostrano i due titoli nella stessa area, il centro del campo, e le differenze sono abbastanza evidenti. Soprattutto per quanto riguarda il campo. Mentre nello screenshot di17 il campo è lussureggiante e verde con i colori dell'erba vivi, il campo di ...

