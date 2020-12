Ferrari, Binotto: “Leclerc è un leader, un po’ come Schumacher” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Gli anni d’oro della Ferrari? All’epoca c’era anche un leader come pilota, Michael. Penso che oggi abbiamo Charles. Ovviamente non è esperto come Michael, perché non è un campione del mondo, mentre Michael lo era. Però Charles si sta sviluppando come leader, e lo sta facendo bene“. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, elogia così Charles Leclerc cercando un paragone con il sette volte iridato Michael Schumacher, leggenda della scuderia di Maranello. “Faccio spesso dei confronti, penso che ci siano somiglianze, senza dubbio – ha detto Binotto parlando a ‘Beyond the Grid’, il podcast ufficiale della F1 -. La Ferrari all’epoca, dal 1995 al 2000, stava investendo. Stavamo investendo come ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Gli anni d’oro della? All’epoca c’era anche unpilota, Michael. Penso che oggi abbiamo Charles. Ovviamente non è espertoMichael, perché non è un campione del mondo, mentre Michael lo era. Però Charles si sta sviluppando, e lo sta facendo bene“. Il team principal della, Mattia, elogia così Charles Leclerc cercando un paragone con il sette volte iridato Michael Schumacher, leggenda della scuderia di Maranello. “Faccio spesso dei confronti, penso che ci siano somiglianze, senza dubbio – ha dettoparlando a ‘Beyond the Grid’, il podcast ufficiale della F1 -. Laall’epoca, dal 1995 al 2000, stava investendo. Stavamo investendo...

