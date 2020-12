(Di mercoledì 9 dicembre 2020)didi! Dopo aver ottenuto il podio dei brani più trasmessi in radio la scorsa settimana, la traccia si conferma come una delle hit che più hanno caratterizzato la stagione autunnale. Ilinoltre è attualmente ancora stabile nella Top 10 della classifica FIMI ufficiale dei singoli. Il 2020 è stato l’anno del ritorno musicale di. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)”,, prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano,racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere ...

SLN_Magazine : Fedez, il singolo “Bella Storia” è certificato Disco di Platino - MusicTvOfficial : Disco di Platino per il singolo Bella Storia di @Fedez - Fabio_Galletti : @giangolz A questo punto è imperativa una collab @fedez feat. @CarloCalenda per un singolo. #codacons - AleCeraLuss : @Fedez È il titolo del nuovo singolo? - LucaFrench : Ho sognato di aver passato la notte con @Fedez su un go-kart a Ponte San Giovanni, mentre mi spoilerava il suo nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez singolo

Periodico Daily - Notizie

apoli. In un periodo storicamente così difficile tra i settori più colpiti c'è indubbiamente quello dello spettacolo, della musica in particolare. A risentirne in particolar modo sono gli artisti più ...Festival di Sanremo 2021, la lista dei possibili nomi in gara: potrebbe esserci anche Fedez, le indiscrezioni bomba in attesa del 17 dicembre ...