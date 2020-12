Fca, Carrefour e Be Charge promuovono la mobilità elettrica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Fiat Chrysler Automobiles, Carrefour Italia e Be Charge hanno presentato il progetto Shop & Charge che punta a contribuire alla diffusione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Grazie a Shop & Charge chi guida una Nuova 500 elettrica troverà a sua disposizione fino a 250 colonnine di ricarica – installate a partire da marzo 2021 da Be Charge – nei parcheggi di 135 punti vendita di Carrefour selezionati all’interno del territorio nazionale. Per scoprire dove si trovano le colonnine di ricarica è sufficiente utilizzare l’app Fiat che le segnala con il logo Carrefour in sovraimpressione e comunica la loro posizione al navigatore. Inoltre, i clienti della Nuova 500 – cui è indirizzato in questa prima fase il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Fiat Chrysler Automobiles,Italia e Behanno presentato il progetto Shop &che punta a contribuire alla diffusione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Grazie a Shop &chi guida una Nuova 500troverà a sua disposizione fino a 250 colonnine di ricarica – installate a partire da marzo 2021 da Be– nei parcheggi di 135 punti vendita diselezionati all’interno del territorio nazionale. Per scoprire dove si trovano le colonnine di ricarica è sufficiente utilizzare l’app Fiat che le segnala con il logoin sovraimpressione e comunica la loro posizione al navigatore. Inoltre, i clienti della Nuova 500 – cui è indirizzato in questa prima fase il ...

