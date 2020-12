Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) POTENZA – Nelle prime ore di questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, personale della polizia della squadra mobile di Potenza, Milano, Firenze, Foggia e La Spezia, con l’ausilio del reparto Prevenzione Crimine Basilicata, sta eseguendo 16 provvedimenti cautelari, emessi dal gip del Tribunale di Potenza, nei confronti di altrettanti soggetti indagati per aver “favorito l’ingresso o la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato dietro illecita remunerazione”. Le misure rientrano nell’ambito di una più ampia indagine condotta dalla squadra mobile di Potenza e diretta dalla Procura del capoluogo lucano riguardante 56 persone, di nazionalità italiana e straniera. Risultano coinvolti nell’inchiesta vari imprenditori agricoli del Vulture-Melfese e 5 aziende sono state sottoposte a sequestro preventivo. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Favorivano ingresso e permanenza di stranieri dietro illecita remunerazione: 16 misure cautelari a Potenza Migranti, matrimoni finti per il permesso di soggiorno: 16 arresti a Messina Migranti, archiviata l’indagine contro Mediterranea Saving Humans Naufragio di migranti alle Canarie, sette vittime Migranti, Lamorgese: “Sbilanciamento tra Stati di primo ingresso e solidarietà di tutti gli altri” Migranti, Mediterranea: “In pericolo 90 persone al largo della Libia”