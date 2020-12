Falsi matrimoni con donne italiane per il permesso di soggiorno: in manette 16 marocchini (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Messina, 9 dic – Organizzavano Falsi matrimoni allo scopo di far ottenere permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari, per un giro di affari centinaia di migliaia di euro. E’ quanto emerso dalle indagini condotte dalla Dda di Messina che hanno portato alla luce l’esistenza di due organizzazioni, da tempo attive a Messina e con ramificazioni in Marocco, le cui redini erano tenute da due cittadini marocchini. Lo riporta La Sicilia. Sedici arresti per i Falsi matrimoni Sono sedici le persone arrestate facenti parte dei due gruppi criminali che per ogni matrimonio riuscivano ad incassare circa 10mila euro. Il pagamento avveniva in contanti o attraverso money-transfer, con 2-3mila euro come compenso per la falsa sposa, solitamente reclutata tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Messina, 9 dic – Organizzavanoallo scopo di far ottenere permessi dia cittadini extracomunitari, per un giro di affari centinaia di migliaia di euro. E’ quanto emerso dalle indagini condotte dalla Dda di Messina che hanno portato alla luce l’esistenza di due organizzazioni, da tempo attive a Messina e con ramificazioni in Marocco, le cui redini erano tenute da due cittadini. Lo riporta La Sicilia. Sedici arresti per iSono sedici le persone arrestate facenti parte dei due gruppi criminali che per ognio riuscivano ad incassare circa 10mila euro. Il pagamento avveniva in contanti o attraverso money-transfer, con 2-3mila euro come compenso per la falsa sposa, solitamente reclutata tra ...

zombificazione : RT @claudio_2022: Falsi matrimoni con donne italiane per il permesso di soggiorno: in manette 16 marocchini. - Moon13_me : RT @IlPrimatoN: Le 'spose' venivano reclutate tra le italiane indigenti. Il giro d'affari era di centinaia di migliaia di euro https://t.co… - irritatrix : RT @claudio_2022: Falsi matrimoni con donne italiane per il permesso di soggiorno: in manette 16 marocchini. - AutonomoVeneto : RT @IlPrimatoN: Le 'spose' venivano reclutate tra le italiane indigenti. Il giro d'affari era di centinaia di migliaia di euro https://t.co… - ChiodiDonatella : RT @claudio_2022: Falsi matrimoni con donne italiane per il permesso di soggiorno: in manette 16 marocchini. -