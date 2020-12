Facebook rischia un’accusa per abuso di posizione dominante da 40 Stati americani

Leggi su wired

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)Dopo che circa due mesi fa l’Antitrust degliUniti aveva promesso di prendere contromisure per ridimensionare il potere monopolistico die altri colossi tecnologici, nella giornata di oggi, 9 dicembre, per la piattaforma è attesa l’ufficializzazione delle prime cause legali. I procuratori generali di oltre 40, con il supporto della Federal trade commission (Ftc), sono infatti pronti denunciare la società con l’accusa di aver sistematicamente agito in violazione delle norme per la concorrenza del mercato. Si tratta di un primo atto d’accusa che arriva a seguito dell’indagine avviata nel 2019 e guidata proprio dai procuratori generali di quasi tutti gli. In particolare, secondo quanto riportato da ...