F1, ultima gara del lungo calvario della Ferrari. 2020 da incubo, obiettivo 2021. Ma la Mercedes sembra troppo distante (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Mondiale di Formula Uno 2020 regala finalmente una buona notizia alla Ferrari: la stagione sta finalmente volgendo la termine. sembra brutale dirlo, ma è effettivamente così. L'annata della massima categoria del motorsport per la scuderia di Maranello si è trasformata in un lungo ed inesorabile calvario per colpa di una monoposto che, sostanzialmente, si è rivelata sin dall'avvio totalmente sbagliata a livello progettuale. Messa in archivio la doppietta di Sakhir, dunque, è tempo di pensare al gran finale di Abu Dhabi, una delle piste sulle quali il team emiliano ha faticato maggiormente da quando vi si corre. In poche parole, è quasi scontato che il 2020 volgerà al termine senza un pilota del Cavallino Rampante sul gradino più alto del podio di una ...

