F1 | Nikita Mazepin | video shock sui social Il Team Haas | “Un’iniziativa ripugnante”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Indubbiamente il russo, fresco di ingaggio per l’anno prossimo in F1 con il, ha trovato modo per far parlare di sé. L’oggetto della discussione, però, non riguarda nel caso specifico la pista, anche se la condotta da parte sua in F2 a Sakhir non è stata un esempio di correttezza, per usare un eufemismo. Il riferimento è infatti a unpostato suiin cui il giovane pilota russo tocca il seno a una ragazza, apparentemente ubriaca. La storia è stata poi rimossa da Instagram, ma non tempestivamente per non essere notata da molti utenti, che in questo caso hanno constatato la mancanza (probabile) del consenso, vista la reazione della ragazza in questione. Here is a fully blurred version, anonymising the girl: pic.twitter.com/K65ucReaOA — Peke Formula1 ...