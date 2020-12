F1 | Mick Schumacher | “Riguarderò le gare di mio padre prima del debutto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel cognome delsi prepara per il debutto in Formula 1 e in un’intervista alla Bild rivela: “Per prepararmi guarderò ledi mioanche se so che non sarà sufficiente – ha precisato il prossimo pilota della Haas -. L’intera Formula 1 ha continuato a svilupparsi nel corso degli anni, ecco perché dovrò guardare non solo le miepreferite ma anche tante altre delle ultime stagioni”. E ancora: “Forse c’è pressione ma non me ne accorgo. Amo questo sport, amo quello che faccio: ecco perché trovo facile lavorare sui miei sogni” ha chiosato. SportFace.