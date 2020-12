Evento con il rapper Nitro | fanno irruzione i carabinieri Alcol e musica ad alto volume

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Doveva essere il protagonista di una diretta web come tante se nein questo periodo. Ma il, con più di 800 mila follower ad aspettarlo, non si trovava a casa sua. Idi Desio, dopo una segnalazione dei vicini di casa, lo hanno trovato insieme a una ventina di persone dentro un negozio di informatica. E in attesa dello show in diretta web, tutti o quasi erano senza mascherina mentre sui tavoli c’erano sushi e, piùrap ad. Sarebbero scattate le multe per tutti (alcuni tra i presenti provenivano da altre regioni): 400 euro per violazione del coprifuoco e i proprietari del negozio, che per l’occasione era stato trasformato in una sorta di set, sarebbero stati sanzionati. Ma che tipo di diretta si stava ...