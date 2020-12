Europa League: Villareal – Qaraba? è stata rinviata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Villareal – Qaraba? era una delle partite in programma per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre che appartengono al Gruppo I si sarebbero dovute affrontare domani sera, giovedì 10 dicembre, la partita è però stata rinviata. La situazione in classifica delle due formazioni è completamente opposta. Qaraba? ultimo con 1 punto, Villareal primo a quota 13 punti. Villareal – Qaraba?, perchè è stata rinviata? Qaraba? – Villareal non si giocherà. È questa la decisione che è stata presa in merito alla partita di Europa League in programma per la sesta giornata della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020)? era una delle partite in programma per l’ultima giornata della fase a gironi di. Le due squadre che appartengono al Gruppo I si sarebbero dovute affrontare domani sera, giovedì 10 dicembre, la partita è però. La situazione in classifica delle due formazioni è completamente opposta.? ultimo con 1 punto,primo a quota 13 punti.?, perchè è? –non si giocherà. È questa la decisione che èpresa in merito alla partita diin programma per la sesta giornata della ...

L'AS Roma, tramite il proprio sito ufficiale (asroma.com), ha reso noto l'elenco dei 20 calciatori della Prima Squadra convocati dal tecnico portoghese Paulo Fonseca per la 6ª giornata del Gruppo A ...

Real Sociedad, il presidente Aperribay: “A Napoli per vincere, inutile lamentarsi delle assenze”

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo, alla vigilia del match contro il Napoli. Una gara decisiva per le sorti del girone di Europa League: in ...

