Europa League 2020/2021, sedicesimi di finale: le squadre qualificate (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si avvicinano i sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021 e a partire dalla quarta giornata dei gironi si cominciano a conoscere i primi nomi di chi ufficialmente si è guadagnato il pass. 24 squadre provengono proprio dai raggruppamenti, le prime due (la prima sarà testa di serie, la seconda no), altre 8 scendono dalla Champions League. Di seguito la lista costantemente aggiornata delle squadre qualificate. qualificate sedicesimi Europa League: ARSENAL LEICESTER HOFFENHEIM ROMA BRAGA MILAN LILLE TOTTENHAM VILLARREAL ANVERSA DINAMO ZAGABRIA STELLA ROSSA BAYER LEVERKUSEN BENFICA PSV GRANADA RANGERS KRASNODAR BRUGGE DINAMO KIEV MANCHESTER ...

