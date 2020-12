Europa League 2020/2021, sedicesimi di finale: le squadre qualificate (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si avvicinano i sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021 e a partire dalla quarta giornata dei gironi si cominciano a conoscere i primi nomi di chi ufficialmente si è guadagnato il pass. 24 squadre provengono proprio dai raggruppamenti, le prime due (la prima sarà testa di serie, la seconda no), altre 8 scendono dalla Champions League. Di seguito la lista costantemente aggiornata delle squadre qualificate. qualificate sedicesimi Europa League: ARSENAL LEICESTER HOFFENHEIM ROMA BRAGA MILAN LILLE TOTTENHAM VILLARREAL ANVERSA DINAMO ZAGABRIA STELLA ROSSA BAYER LEVERKUSEN BENFICA PSV GRANADA RANGERS KRASNODAR BRUGGE DINAMO KIEV MANCHESTER UNITED ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si avvicinano ididie a partire dalla quarta giornata dei gironi si cominciano a conoscere i primi nomi di chi ufficialmente si è guadagnato il pass. 24provengono proprio dai raggruppamenti, le prime due (la prima sarà testa di serie, la seconda no), altre 8 scendono dalla Champions. Di seguito la lista costantemente aggiornata delle: ARSENAL LEICESTER HOFFENHEIM ROMA BRAGA MILAN LILLE TOTTENHAM VILLARREAL ANVERSA DINAMO ZAGABRIA STELLA ROSSA BAYER LEVERKUSEN BENFICA PSV GRANADA RANGERS KRASNODAR BRUGGE DINAMO KIEV MANCHESTER UNITED ...

Manchester United retrocesso in Europa League: ennesima delusione Goal.com Jorge Jesus va controcorrente: "Ora qualunque cosa dici su un nero è razzismo"

L'allenatore del Benfica ha detto la sua sull'episodio che ha portato alla sospensione di Psg-Basaksehir in Champions League ...

Partite truccate, arbitro di Champions nel mirino: è il ceco Kralovec

Martedì sera ha diretto Chelsea-Krasnodar: è accusato di aver pilotato la finale di Coppa Nazionale per favorire lo Sparta Praga. Il presidente federale è in carcere ...

