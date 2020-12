Eurodeputata tarantina fra i quattro ex M5S passati al gruppo dei Verdi Con Rosa D' Amato anche Ignazio Corrao | Eleonora Evi e Piernicola Pedicini

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildeial Parlamento europeo ha deciso stamani per acclamazione. È ufficiale: entrano a far parte deldeigli eurodeputatiD’edEvi che nei giorni scorsi avevano lasciato il movimento 5 stelle. L'articolofra iex M5Saldei ConD'Evi e...

NoiNotizie : Eurodeputata tarantina fra i quattro ex M5S passati al gruppo dei Verdi - Noi Notizie. - NoiNotizie : Eurodeputata tarantina @rosadamato634 fra i quattro ex M5S passati nel gruppo dei Verdi -

Ultime Notizie dalla rete : Eurodeputata tarantina

Noi Notizie

La metafora delle “stelle cadenti” è, ormai, trita e ritrita. Ma il travaglio del Movimento Cinquestelle a Taranto difficilmente può sfuggire al calembour. Oggi l’eurodeputata tarantina Rosa D’Amato d ...Per l'europarlamentare "non è chiaro se le autorizzazioni in possesso di CCA srl siano corrispondenti all'attività svolta, nè se vi sono effettivamente pericoli" ...