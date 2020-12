Estorsioni nel foggiano, duro colpo alla mafia locale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Polizia ha eseguito un decreto di Fermo, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nei confronti di due persone ritenute responsabili di tentata estorsione ed estorsione ai danni di imprenditori e commercianti foggiani. pc/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Polizia ha eseguito un decreto di Fermo, emesso dDirezione Distrettuale Antidi Bari nei confronti di due persone ritenute responsabili di tentata estorsione ed estorsione ai danni di imprenditori e commercianti foggiani. pc/com su Il Corriere della Città.

