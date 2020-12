Equitazione | XXIX Memorial Dalla Chiesa | a porte chiuse | lo spettacolo continua

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Poche ore al via del Master d’Italia e 1° Campionato interforze militare indoor di salto ostacoli. Domani – 10 dicembre 2020 – al via il, tradizionale appuntamento di dicembre per quanto riguarda il grande Salto Ostacoli. In scena fino al 13 dicembre presso gli impianti del Gruppo Emiliano Sport Equestri di San Lazzaro di Savena (BO), l’edizione 2020 si svolgerà a, nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento da contagio COVID-19, ma gli appassionati degli Sport Equestri potranno seguire le spettacolari competizioni in diretta streaming sul sito del circolo ippico (http://geseclub.com/). A commentare le gare da San Lazzaro di Savena lo speaker ufficiale della manifestazione Carlo Rotunno, per la diretta streaming di domenica ai ...