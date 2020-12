Entro il 2025 l’automazione coinvolgerà 85 milioni di posti di lavoro in 15 settori e 26 economie e potrebbe cancellare il 15% dei profili esistenti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Ricerca della Rome business school prende avvio da un’analisi dei livelli di disoccupazione, in particolare tra giovani e donne, per poi analizzare le competenze e i profili professionali che si attende siano più richiesti dal mercato nel contesto della crisi da Covid-19, e che dovrà assorbire anche l’impatto del decollo dell’automazione e la cancellazione di intere categorie di profili professionali. Uno scenario questo che stravolge anche i percorsi di formazione perché possano consentire di intercettare e mantenere un lavoro di migliore qualità, meglio retribuito e più a lungo nel tempo. , nuove opportunità nei prossimi anni con 97milioni di nuove posizioni lavorative tra economia dell’assistenza, al content creation. Allo stesso tempo sorgeranno 97 milioni nuove posizioni ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Ricerca della Rome business school prende avvio da un’analisi dei livelli di disoccupazione, in particolare tra giovani e donne, per poi analizzare le competenze e iprofessionali che si attende siano più richiesti dal mercato nel contesto della crisi da Covid-19, e che dovrà assorbire anche l’impatto del decollo dele la cancellazione di intere categorie diprofessionali. Uno scenario questo che stravolge anche i percorsi di formazione perché possano consentire di intercettare e mantenere undi migliore qualità, meglio retribuito e più a lungo nel tempo. , nuove opportunità nei prossimi anni con 97di nuove posizioni lavorative tra economia dell’assistenza, al content creation. Allo stesso tempo sorgeranno 97nuove posizioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Entro 2025 SocGen chiuderà 600 filiali entro 2025 con fusione reti banca Yahoo Finanza Kia e-Niro, il crossover elettrico che stupisce. Elegante e comodo, ha qualità e prestazioni molto interessanti

ROMA - Mobilità elettrica di grande qualità e accessibile a vaste fasce di utenza, grazie a prezzi contenuti e alla vantaggiosa garanzia di 7 anni e chilometraggio illimitato. Kia ...

Iren spende 905 milioni in Liguria

Il nuovo piano industriale del Gruppo Iren prevede 905 milioni di euro di investimenti entro il 2025 in Liguria, il 24,5% del totale dei 3,7 miliardi di investimenti previsti a livello nazionale. (ANS ...

