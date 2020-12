Entella Empoli | probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’undicesima giornata della Serie B vedrà lo scontro. Una buona chance per l’di ripartire dopo diverse gare a secco di vittorie. L’deve cambiare assolutamente marcia per evitare ulteriori complicazioni. Appuntamento a sabato 12 dicembre allo stadio Aldo Gastaldi. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono reduci dallo 0-0 contro il Pordenone. Nonostante il buon calcio espresso dalla banda di Dionisi, i toscani hanno rallentato la loro marcia. Tre gare senza vittorie, solo pareggi racimolati nelle ultime uscite. Ma la squadre è rodata e ha assorbito bene la filosofia di Dionisi. Il reparto offensivo funziona discretamente (16 gol segnati) e anche il reparto difensivo, con 9 reti subite. L’dunque può segnare la ripartenza degli azzurri. I liguri non ...