Energia: borsa elettrica, prezzo +4,6% a 58,70 euro/mwh (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - prezzo dell'elettricità in rialzo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 30 a domenica 6 dicembre, il prezzo medio di acquisto dell'Energia nella borsa elettrica (Pun) si porta a 58,70 euro/MWh, massimo da febbraio 2019 (+2,56 euro/MWh, +4,6% rispetto alla settimana precedente). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato. In crescita anche i volumi di Energia elettrica scambiati in borsa, a 4,4 milioni di MWh (+4,6%), e la liquidità del mercato, al 74,7% (+1,2 punti percentuali). I prezzi medi di vendita sono variati tra 54,84 euro/MWh del Sud e 59,15 euro/MWh del Centro Nord e del Centro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) -dell'elettricità in rialzo alla. Nella settimana, da lunedì 30 a domenica 6 dicembre, ilmedio di acquisto dell'nella(Pun) si porta a 58,70/MWh, massimo da febbraio 2019 (+2,56/MWh, +4,6% rispetto alla settimana precedente). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato. In crescita anche i volumi discambiati in, a 4,4 milioni di MWh (+4,6%), e la liquidità del mercato, al 74,7% (+1,2 punti percentuali). I prezzi medi di vendita sono variati tra 54,84/MWh del Sud e 59,15/MWh del Centro Nord e del Centro ...

TV7Benevento : Energia: borsa elettrica, prezzo +4,6% a 58,70 euro/mwh... - MaxPiach : IDRO. Regione Emilia Romagna, concessioni idroelettriche - ansa_economia : Borsa:Europa in calo, si guarda a brexit e tensioni Usa-Cina. Giù banche e energia, stabile l'euro sul dollaro #ANSA - fisco24_info : Borsa:Europa in calo, si guarda a brexit e tensioni Usa-Cina: Giù banche e energia, stabile l'euro sul dollaro - lin81301 : Come se non bastassero le grane quotidiane... Proiezioni di Borsa: Attenzione al pericolosissimo virus che riguarda… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia borsa Energia: borsa elettrica, prezzo +4,6% a 58,70 euro/mwh Il Tempo Energia: borsa elettrica, prezzo +4,6% a 58,70 euro/mwh

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Prezzo dell'elettricità in rialzo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 30 a domenica 6 dicembre, il prezzo ...

Piazza Affari: Saipem sale verso 2,218 Euro

Prepotente rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che mostra una salita bruciante del 2,85% sui valori precedenti.

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Prezzo dell'elettricità in rialzo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 30 a domenica 6 dicembre, il prezzo ...Prepotente rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che mostra una salita bruciante del 2,85% sui valori precedenti.